Топ-5 лучших смартфонов 2018 года

Эксперты журнала Fortune назвали лучшими смартфонами 2018 года iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note9, пишет РИА Новости.

iPhone XS Max назвали самым "эппловским" продуктом, который когда-либо выпускала корпорация. Главными достоинствами его стали водонепроницаемость, высококлассная камера, размер и разрешение экрана, недостаткам же — высокая цена.

Google Pixel 3 попал в пятерку лучших благодаря возможности автоматической блокировки спама и настройкам камеры, которая хорошо распознает объекты даже в полной темноте.

Huawei Mate 20 Pro высоко оценили за продолжительную работу без подзарядки, систему искусственного интеллекта и качественные фотографии.

Самым демократичным смартфоном в этом рейтинге стал OnePlus 6T, помимо цены, его плюсом назвали экранный сканер отпечатков пальцев и хорошее качество снимков в темное время суток.

Среди главных достоинств Samsung Galaxy Note9 — способность подключаться к монитору и работать как полноценный персональный компьютер, большой экран, лучшая камера среди других смартфонов этого же бренда, а также наличие стилуса.