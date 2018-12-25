Чемпион мира пожертвовал призовые на благотворительность

Полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Блез Матюиди пожертвовал заработанные за победу на чемпионате мира-2018 призовые на благотворительность, сообщает Football Italia.

Согласно информации, каждый игрок французской команды, обыгравшей хорватов в финале ЧМ, получил по 330 тысяч долларов. Матюиди передал все деньги в благотворительный фонд.

«Килиан Мбаппе абсолютно прав: футболисты зарабатывают кучу денег. Для нас это небольшая сумма, а для фонда — гигантская. Самое важное, что мы делаем это от чистого сердца. Я счастлив, когда вижу улыбки на лицах детей», — сказал Матюиди.

После победы в финале нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе передал все заработанные за выступление на чемпионате мира 550 тысяч долларов на нужды детей-инвалидов.