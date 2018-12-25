В Тегеране скончался возможный преемник аятоллы Хаменеи

В Тегеране на 71-м году жизни умер аятолла Махмуд Хашеми Шахруди. Религиозный деятель тяжело болел, неофициальные сообщения о его смерти появились в Иране несколько дней назад, пишет NEWSru.co.il.

Хашеми Шахруди возглавлял совет экспертов, в который входят 86 высших религиозных авторитетов Ирана. Орган власти осуществляет контроль за деятельностью высшего руководителя (рахбара), а после его смерти избирает преемника.

Он считался наиболее вероятным наследником нынешнего рахбара – аятоллы Али Хаменеи. Однако затем у него было диагностировано онкологическое заболевание – опухоль головного мозга. В начале 2017 года ему пришлось в экстренно покинуть Германию, где он проходил лечение. Причиной стало предъявление обвинительного заключения в связи с деятельностью на посту руководителя судебной системы. Шахруди инкриминировались преступления против человечности – с 1999 по 2009 годы он санкционировал казнь 2 000 человек, в числе которых были и подростки.

Считавшийся консерватором Шахруди входил в ближайшее окружение Али Хаменеи и пользовался поддержкой Корпуса стражей исламской революции.

Теперь есть вероятность, что следующим главой государства станут либо аятолла Садек Лариджани, либо Ибрагим Раиси, занявший второе место на президентских выборах.