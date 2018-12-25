Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проектировании и строительстве центра Службы ASAN в Товузском районе, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, c целью проектирования и строительства центра Службы ASAN в Товузском районе из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 «Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента от 22 января 2018 года, Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте будет выделено пять миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.