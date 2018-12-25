Певицу Федаи Лачын приговорили к пяти годам тюрьмы

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова огласили приговор, согласно которому певицу Федаи Лачын приговорили к 5 годам тюремного заключения, бывшего командира батальона Пенитенциарной службы Бахруза Абдуллаева - к 9 годам, бывшего начальника караула Джейхуна Самедова - 9 годам, его заместителей - Турала Поладханова - к 8,5 годам, Фуада Гаджиева - к 8,5 годам, таксиста Магомеда Гаджиева - 7 годам, Гюнай Атакишиеву - 6 годам, Агиля Наджафова - 9 годам, Исрафила Солтанова - 7 годам, Шахмара Бейализаде - 7 годам, Тарлана Зейналова - 7 годам, Анара Аскерова - 7 годам и Али Агами (наказания объединены) 20 годам лишения свободы.

Согласно приговору, в отношении Б.Абдуллаева вынесли оправдательный приговор по ст. 179 (присвоение) УК, а ст. 311 (получение взятки) была исключена из обвинения.