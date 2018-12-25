В Германии не согласны с заявлением Трампа о победе над ИГИЛ

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не согласна со словами Дональда Трампа о победе над террористической организацией ИГИЛ, об этом она заявила изданию Rheinische Post.

"В кругу союзников существует единое мнение относительно того, что, к сожалению, ИГИЛ еще не полностью побеждено", - заявила фон дер Ляйен изданию.

Говоря о решении вывести американские войска из Сирии, министр отметила, что Вашингтон до сих пор никому не разъяснил свои дальнейшие планы.

Фон дер Ляйен отметила, что Берлин поддерживает те европейские государства и мусульманские страны, которые хотят предотвратить возрождение ИГИЛ.

По ее словам, сохраняется потребность в заправке истребителей союзников, а также в разведснимках, в особенности укрытий ИГИЛ в иракской пустыне.