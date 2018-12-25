Центр, реализовавший многочисленные проекты для помощи стартапам при содействии Azercell, PASHA Bank на этот раз организовал «Региональную конференцию предпринимателей Barama» при организационной поддержке Азербайджанского технологического университета (UTECA), которая состоялась 25 декабря 2018 года в Гяндже.

Целью конференции было предоставление возможности обмена знаниями, навыками и опытом успешных специалистов со студентами, а также передача интересной и полезной информации молодым людям, планирующим стать в будущем специалистами в области бизнеса. В конференции в качестве докладчиков приняли участие Имран Багиров, Фадаи Эфендиев, Турал Аббасов, Мамед Керимов и Фаррух Рагимов. Доклады охватили такие темы, как «Современные технологии в образовании и их применение», «4-я технологическая революция и инновации», «5 этапов развития стартапа», «Как получить инвестиции для бизнеса», «Что сделать сегодня для будущего?», «Уверенность в себе и мотивация» и «Роль агропарков в применении инновационных решений в аграрной сфере».

Отметим, что до настоящего времени Центр инноваций и предпринимательства Barama реализовал ряд проектов в целях поддержки стартапов, функционирующих в Гяндже. Также в Гяндже с помощью поддержки PASHA Bank функционирует Центр инноваций и предпринимательства Barama. Главной целью основания Центра является поддержка реализации инновационных идей молодых людей, организация тренингов, семинаров и интересных встреч на тему Стартап, содействие молодым людям в создании проектов по различным темам и возможность представить свои проекты в Центр Barama.