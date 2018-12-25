Турецкая делегация отправится на переговоры в Москву

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава минобороны страны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан посетят Россию 29 декабря, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, заявил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, передает РИА Новости.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении посетить в ближайшие дни Москву с визитом и встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуацию в Сирии. Эрдоган отметил, что в преддверии его визита Россию посетит турецкая делегация.

"Наша делегация посетит в субботу Россию, чтобы обсудить операцию на востоке от Евфрата и вывод войск США из Сирии. В ее состав войдут Чавушоглу, Акар, Фидан и (пресс-секретарь президента Турции Ибрагим) Калын", - сказал Челик журналистам.