Блогера Мехмана Гусейнова обвинили в совершении еще одного преступления

Сегодня в ходе очередного осмотра в исправительном учреждении №14 осужденный Мехман Гусейнов отказался выполнить законные требования старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Али Абдалова, применил к нему силу, нанес телесное повреждение и разбил вещи в служебной комнате, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Пенитенциарной службы.

Отмечается, что для оказания помощи получившему травму А.Абдалову в учреждение была вызвана скорая помощь.

«В ходе осмотра у осужденного Мехамана Гусейнова были найдены и изъяты запрещенные к хранению деньги общей суммой 461 манатов. Сотрудники прокуратуры Гарадагского района осмотрели место происшествия и провели необходимые следственные действия. По факту возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (Сопротивление или применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) УК Азербайджана», - говорится в сообщении.

Напомним, что Мехман Гусейнов осужден в марте 2017 года на 2 года лишения свободы по обвинению в клевете в связи с иском против него начальника Насиминского районного управления полиции Баку Мусы Мусаева. Мехман Гусейнов является известным блогером, и международные правозащитные организации требуют его освобождения.