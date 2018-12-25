Турция стянула танки к Сирии

Турция начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, правительственные силы запечатлели в нескольких населенных пунктах. В частности, они появились в городах Килис и Аль-Рай. Последний находится на сирийской территории непосредственно у границы.

Как передает Hurriyet, технику к южной границе свозили с начала недели, и в том числе на поездах. Часть техники вошла в районы, которые контролируют поддерживающие Турцию повстанцы.

25 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет начать операцию против террористов на сирийской территории как можно скорее.