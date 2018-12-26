В Азербайджане раскрыта шпионская сеть полковника, работавшая на иностранные спецслужбы
После разоблачения оборотней в погонах экс-главы МНБ Эльдара Махмудова в системе национальной безопасности Азербайджана начались коренные преобразования. Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева новое руководство спецслужб стало предпринимать активные меры для возрождения былой силы органов государственной безопасности страны.
СГБ Азербайджана делает все, чтобы вернуть традиции защиты национальных интересов и безопасности, заложенные легендарным председателем КГБ Азербайджана Гейдаром Алиевым.
К сожалению, в бытность Эльдара Махмудова и арестованной верхушки упраздненного МНБ, ставшей на порочный путь накопления грабительских капиталов, систематического нарушения законности и подмены искомого призвания специальных служб неустанно бороться с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, это ведомство, которое, безусловно, стало черным пятном в истории спецслужб Азербайджана, создало благодатную почву для шпионской деятельности иностранных спецслужб на территории страны.
Еще три года назад СГБ получила оперативную информацию о созданной в системе спецслужб Азербайджана шпионской сети иностранного государства. В результате кропотливой многолетней работы с использованием оперативных мероприятий спецслужбам Азербайджана наконец удалось установить круг злоумышленников, подрывавших устои азербайджанской национальной государственности.
В период оперативно-следственных мероприятий глава СГБ Мадат Гулиев регулярно докладывал главе государства о предпринятых активных мерах и усилиях.
Некоторое время назад соответствующие подразделения СГБ собрали неопровержимую доказательную базу, раскрывавшую следы преступлений всей шпионской сети.
В настоящее время Служба государственной безопасности Азербайджана продолжает интенсивные мероприятия по расследованию деятельности иностранных спецслужб и ее предотвращению в дальнейшем, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью СГБ.
В результате оперативно-следственных действий по одному из уголовных дел, возбужденных в СГБ, была детально раскрыта и обезврежена вплоть до первого источника разведывательная сеть иностранной спецслужбы, которая на протяжении нескольких лет вела многоэтапную шпионскую деятельность в Азербайджане. Агенты этой сети с целью привлечения сотрудников азербайджанских спецслужб к индивидуальному сотрудничеству организовывали тайные встречи на территории соседних стран и создавали каналы связи. СГБ сумела вычислить действовавших под псевдонимами, используемыми для разведывательной работы, реальных сотрудников иностранной спецслужбы и разобраться в применяемой ими методике разведывательных мероприятий. Граждане Азербайджана, связанные с этой деятельностью, были привлечены к ответственности за шпионаж и другие преступные деяния.
Так, было установлено, что Закир Алибала оглу Исмаилов, 1959 года рождения, занимавший должность начальника отдела Министерства национальной безопасности и другие ответственные посты, был привлечен иностранной спецслужбой к тайному сотрудничеству и за материальное вознаграждение совершал действия, наносящие вред государственной безопасности и национальным интересам Азербайджана. Став изменником Родины, он регулярно предоставлял иностранной спецслужбе служебные материалы о контрразведывательной деятельности, сведения о личном составе органов госбезопасности и другую секретную информацию. Даже после выхода на пенсию в 2015 году З.Исмаилов, используя свои прежние связи, добывал и передавал за рубеж информацию об изменениях в органах безопасности Азербайджана, а также предлагал возможные методы разведывательной работы против азербайджанских спецслужб.
В ходе следствия были обнаружены секретная зашифрованная переписка Закира Исмаилова с иностранной спецслужбой, переданные им по каналам шпионской связи документы, электронные носители с тайно собранной информацией, аудиозаписи и другие материалы, представляющие особую важность для госбезопасности страны.
Закир Исмаилов был арестован и привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена).
Таким же образом была выявлена и пресечена шпионская деятельность Юсифзаде Бахруза Яшар оглу, 1977 года рождения. Этот гражданин Азербайджана после выхода в запас из органов безопасности в своих поездках за рубеж при посредничестве завербованного им же самим иностранного агента встречался с сотрудниками иностранной спецслужбы. В ходе этих встреч Юсифзаде был завербован и в угоду личным материальным интересам стал работать на иностранную разведку. Прежде всего ему предложили восстановиться на службе в органах госбезопасности Азербайджана. При выполнении очередного задания он был разоблачен.
Обнаруженные видео и другие материалы однозначно свидетельствовали, что Юсифзаде получал от иностранной спецслужбы финансовые средства для своей шпионской деятельности и вознаграждение за нее.
Бахруз Юсифзаде был арестован и привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена). В ходе следствия были установлены факторы, создававшие условия для совершения этого преступления. В результате к уголовной ответственности были привлечены и другие ответственные лица, при попустительстве которых к Юсифзаде попадала важная секретная информация.
Таким образом была раскрыта глубоко законспирированная шпионская сеть и приняты меры к предотвращению шпионской деятельности против азербайджанского государства в дальнейшем.
Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.