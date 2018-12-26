В Азербайджане раскрыта шпионская сеть полковника, работавшая на иностранные спецслужбы

Отдел информации 26 декабря 2018, 22:58

После разоблачения оборотней в погонах экс-главы МНБ Эльдара Махмудова в системе национальной безопасности Азербайджана начались коренные преобразования. Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева новое руководство спецслужб стало предпринимать активные меры для возрождения былой силы органов государственной безопасности страны. СГБ Азербайджана делает все, чтобы вернуть традиции защиты национальных интересов и безопасности, заложенные легендарным председателем КГБ Азербайджана Гейдаром Алиевым. К сожалению, в бытность Эльдара Махмудова и арестованной верхушки упраздненного МНБ, ставшей на порочный путь накопления грабительских капиталов, систематического нарушения законности и подмены искомого призвания специальных служб неустанно бороться с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, это ведомство, которое, безусловно, стало черным пятном в истории спецслужб Азербайджана, создало благодатную почву для шпионской деятельности иностранных спецслужб на территории страны. Еще три года назад СГБ получила оперативную информацию о созданной в системе спецслужб Азербайджана шпионской сети иностранного государства. В результате кропотливой многолетней работы с использованием оперативных мероприятий спецслужбам Азербайджана наконец удалось установить круг злоумышленников, подрывавших устои азербайджанской национальной государственности.

В период оперативно-следственных мероприятий глава СГБ Мадат Гулиев регулярно докладывал главе государства о предпринятых активных мерах и усилиях. Некоторое время назад соответствующие подразделения СГБ собрали неопровержимую доказательную базу, раскрывавшую следы преступлений всей шпионской сети. В настоящее время Служба государственной безопасности Азербайджана продолжает интенсивные мероприятия по расследованию деятельности иностранных спецслужб и ее предотвращению в дальнейшем, сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью СГБ. В результате оперативно-следственных действий по одному из уголовных дел, возбужденных в СГБ, была детально раскрыта и обезврежена вплоть до первого источника разведывательная сеть иностранной спецслужбы, которая на протяжении нескольких лет вела многоэтапную шпионскую деятельность в Азербайджане. Агенты этой сети с целью привлечения сотрудников азербайджанских спецслужб к индивидуальному сотрудничеству организовывали тайные встречи на территории соседних стран и создавали каналы связи. СГБ сумела вычислить действовавших под псевдонимами, используемыми для разведывательной работы, реальных сотрудников иностранной спецслужбы и разобраться в применяемой ими методике разведывательных мероприятий. Граждане Азербайджана, связанные с этой деятельностью, были привлечены к ответственности за шпионаж и другие преступные деяния. Так, было установлено, что Закир Алибала оглу Исмаилов, 1959 года рождения, занимавший должность начальника отдела Министерства национальной безопасности и другие ответственные посты, был привлечен иностранной спецслужбой к тайному сотрудничеству и за материальное вознаграждение совершал действия, наносящие вред государственной безопасности и национальным интересам Азербайджана. Став изменником Родины, он регулярно предоставлял иностранной спецслужбе служебные материалы о контрразведывательной деятельности, сведения о личном составе органов госбезопасности и другую секретную информацию. Даже после выхода на пенсию в 2015 году З.Исмаилов, используя свои прежние связи, добывал и передавал за рубеж информацию об изменениях в органах безопасности Азербайджана, а также предлагал возможные методы разведывательной работы против азербайджанских спецслужб.