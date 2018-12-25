26 декабря в результате обстрела оккупационными подразделениями вооруженных сил Армении кладбища на территории села Мирашелли Агдамского района была ранена Аллахвердиева Дильшад Аллахверди гызы, 1945 года рождения, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, жительница села Баш Гервенд Агдамского района Д.Аллахвердиева приехала из Баку в район, чтобы посетить могилы племянника-шехида и брата. В ходе посещения кладбища пожилую женщину и нескольких ее близких родственников обстреляли солдаты противника.

В результате обстрела она получила ранение в ушную полость. Д.Аллахвердиева была доставлена в Агдамскую районную больницу. Ей оказана первичная медицинская помощь.