Шахрияр Мамедъяров занимает 5-е место на чемпионате мира

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу.

В мужских соревнованиях Азербайджан представляют Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов, а в женских – Зейнаб и Тюркян Мамедъяровы, Гюльнар Мамедова и Гюнай Мамедзаде.

В первый день мужского чемпионата было сыграно пять туров по рапиду. Шахрияр Мамедъяров набрал 4 очка из 5-ти возможных и занимает 5-е место. Он отстает от лидеров на 0,5 очка.

Гадир Гусейнов набрал 3,5 очка и занимает 30-ю позицию. У Рауфа Мамедова 3 очка и 56-е место.

Интересно, что чемпион мира Магнус Карлсен с 3 очками занимает лишь 76-е место, так как сенсационно проиграл в двух первых турах малоизвестным шахматистам из Украины и Узбекистана.

В женском турнире позади 4 тура. Наилучший результат среди наших демонстрирует Гюльнар Мамедова, которая с 3 очками занимает 11-е место.

Мужской турнир по быстрым шахматам будет состоять из 15-ти туров и завершится 28 декабря, а женский – из 12-ти. Далее начнутся соревнования по блицу.