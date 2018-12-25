Трамп: США дают Израилю миллиарды долларов

В ходе неанонсированной Белым домом поездки в Ирак президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с ситуацией в Сирии и рассказал об отношениях с Израилем, пишет NESru.co.il.

Согласно информации, во время беседы с журналистами Трампа попросили прокомментировать заявления о том, что вывод американского военного контингента из Сирии может поставить под угрозу ближайшего союзника США – Израиль.

"Я это вижу иначе. Я беседовал с Биби (Биньямин Нетаньяху). Я сказал ему об этом. Вы знаете, мы даем Израилю 4,5 миллиарда долларов в год. И они умеют очень хорошо себя защищать, в чем можно убедиться", – заявил Трамп.

Далее американский президент заверил, что США будут и в дальнейшем поддерживать Израиль, намекнув при этом, что в действительности Израиль получает от Штатов намного больше, чем 4,5 миллиарда долларов в год.

В свою очередь израильские СМИ отмечают, что заявление Трампа было неточным. В настоящее время в рамках пакета военной помощи Вашингтон выделяет Израилю 3,8 миллиарда долларов в год.