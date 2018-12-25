Отдел информации 10:21

Бывший министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров владеет десятками компаний и элитной недвижимость за границей. Многомиллионные активы экс-министра сосредоточены в Великобритании, Германии, Австрии, Чехии, Кипре и Турции. Об этом говорится в расследовании журналиста Джаваншира Гасанлы. Так в собственности бывшего министра находятся компании:

– NORDFIELDS MANAGEMENT LIMITED – Великобритания; – NORDFIELDS HOSPITALITIES LTD – Великобритания; – NORDFIELDS INVESTMENTS LIMITED – Великобритания; – STAMINA INVESTMENTS LIMITED – Великобритания; – WELGEAR INVESTMENTS LIMITED – Кипр; – STS TURİZM VE OTELCİLİK İNŞAAT LİMİTED – Турция; – DEREAN LIMITED – Великобритания; – LIEGENSCHAFTSVERWERTUNGS GmbH – Австрия; – WU IMMO CENTER GMBH –Германия; – REANDER LIMITED – Великобритания; – ROMERSTAL INVESTMENTS LIMITED – Великобритания; – LLOYD MCKENZIE LIMITED – Великобритания; – WU TRAINING CENTRE UK LTD – Великобритания; – TURNKEY SOLUTIONS LIMITED – Великобритания; – ISLA INVESTMENT, S.R.O. – Чехия. Компания NORDFIELDS MANAGEMENT LIMITED, которая принадлежит семье Гусейнгулу Багирова, функционирует с 15 июня 2015 года. Она зарегистрирована в Великобритании и получила от Минюста этой страны свидетельство №SC507502. Компания зарегистрирована на имя дочери Гусейнгулу Багирова - Севиндж Багировой (1989 г.р.). Сферой деятельности компании указан финансовый менеджмент.

Севиндж Багирова также владеет домом в Лондоне, расположенном по адресу Borough High Street, i85-87. При этом речь идет не о простом доме, а о крупном здании. Еще одна компания на имя Севиндж Багировой NORDFIELDS HOSPITALITIES LTD была зарегистрирована в Великобритании 3 июня 2015 года. Иными словами, Багировы в течение одного дня зарегистрировали в Великобритании сразу две компании. NORDFIELDS HOSPITALITIES LTD получила регистрационное свидетельство под номером SC507488. Компания действует до сих пор по адресу 85-87, Borough High Street, London, England. Посредством этой компании семейство Багировых в октябре 2015 года приобрело известный отель Buchanan Arms, расположенный в Глазго. Хотя отель имеет всего три звезды, он считается прекрасным местом для лечения и отдыха. Отелем управляет лично Севиндж Багирова.

Еще одна компания семьи Багировых STAMINA INVESTMENTS LIMITED была зарегистрирована тремя месяцами ранее, в марте 2015 года. Она зарегистрирована на имя Севиндж Багировой под номером 9471905. В качестве адреса указан все тот же 85-87, Borough High Street. Посредством этой компании Багировы купили несколько объектов в Лондоне, а затем - 23 августа 2016 года упразднили ее. Другая компания семьи Багировых NORDFIELDS PROPERTIES LIMITED зарегистрирована в Лондоне 7 мая 2015 года. Она получила свидетельство о регистрации под номером SC444402. Офис компании, которая занимается куплей и продажей недвижимости, расположен в санатории, которой владеет семья Багировых. Изначально компания была зарегистрирована на имя шести партнеров. Это сын Гусейнгулу Багирова Лятиф Багиров (1979 г.р.), гражданин Мавритании Веданунд Хаурадхур, известная уже нам Севиндж Багирова, гражданин Великобритании Джон Вильям Бик (1945 г.р.) и сестра экс-министра Дурия Нуриева, которая является вице-президентом Западного университета. С 29 ноября 2017 года должность директора компании исполняет сын Гусейнгулу Багирова.

Лятиф Багиров появился в Лондоне 14 лет назад и зарегистрировал там в 2005 году компанию TURNKEY SOLUTIONS LIMITED. Она получила свидетельство о регистрации под номером 05430122 и действовала по адресу OFFICE 96, 1535 MELTING POINT, 5 FIRTH STREET, HUDDERSFIELD до 17 октября 2006 года. Посредством этой компании семья Багировых стала собственником первой недвижимости в Лондоне. Руководил этой компанией гражданин Великобритании Михаил Александрович Жабин. Одной из компаний в Британии, принадлежащей семье Г.Багирова, является NORDFIELDS INVESTMENTS LIMITED, которая получила свидетельство о регистрации под номером 08557695 5 июня 2013 года. Эта компания также занимается продажей и арендой недвижимости. Офис компании расположен в Лондоне по адресу Hatton Garden 63-66, Fith Floor Suite 23. Компания оформлена на Севиндж Багирову, директором компании является Дурия Нуриева.

В 2012 году Дурия Нуриева открыла в Лондоне компанию WESTERN EDUCATIONALCONSULTANCY LIMITED, которая получила свидетельство о регистрации под номером 08187544. После приобретения нескольких объектов недвижимости компания закрылась 31 марта 2015 года. А через несколько месяцев после этого Гусейнгулу Багиров открыл в Великобритании еще одну компанию. Компания ROMERSTAL INVESTMENTS LIMITED 10 августа 2015 года получила свидетельство о регистрации под номером 09725150 и работала по адресу 85-87 Borough High Street, London, England. Прекратила свою деятельность 27 января 2017 года. Еще одна компания семьи Багировых REANDER LIMITED прошла регистрацию в Лондоне 1 декабря 2011 года. Она была оформлена на имя Севиндж Багировой и члена семьи Багировых – декана Западного университета Лианы Багировой. Компания получила свидетельство о регистрации под номером 07867199 и была расположена по адресу Borough High Street 30, London, United Kingdom. И хотя здание, в котором была расположена эта компания, принадлежит семье Багировых, оно является историческим и охраняется государством.

Через несколько дней после открытия этой компании Багировы открыли в Лондоне очередную компанию –DEREAN LIMITED, получившую свидетельство о регистрации под номером 07869770. Компания была расположена по адресу Borough High Street 85-87, где за несколько дней до этого была открыта компания REANDER LIMITED. Обе компании прекратили свое существование в мае и июне 2016 года. Компания Багировых – LLOYD MCKENZIE LIMITED (номер лицензии – 08187563) действовала в Лондоне по адресу Borough High Street 85-87, London с 22 августа 2012 по 21 марта 2015 года. Компания WU TRAINING CENTRE UK LTD была оформлена на имя сестры экс-министра Дурии Нуриевой 10 декабря 2014 года (номер лицензии – 09348729) и действовала по адресу Borough High Street 85, London, England до 31 мая 2016 года. Великобритания – не единственная страна, куда Багировы вывозили богатство из Азербайджана. Бывший министр проявлял большой интерес к Чехии, где 13 апреля 2011 года его семья основала компанию Isla Investment, s.r.o. с уставным капиталом 200 тысяч крон по адресу Husitská 107/3, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha. Компания получила свидетельство о регистрации под номером 24835951.

Основатели компании: Лятиф Багиров – 10%, Алия Нуриева – 10%, Севиндж Багирова – 10%, Дурия Нуриева – 35% и Лиана Багирова – 35%. Гусейнгулу Багиров интересовался и Кипром, куда перевез часть своего богатства. Компания WELGEAR INVESTMENTS LIMITED была зарегистрирована в Никосии (номер лицензии – HE264613) 23 марта 2010 года и действует по адресу Sofouli 2, CHANTECLAIRBUILDING, Floor 8, Flat 801 Nikosiya Kipr уже почти 9 лет. Компания оформлена на имя сестры экс-министра.

Семейный бизнес Багировых охватил и Германию с Австрией. Так, сын и сестра экс-министра в сентябре 2006 года зарегистрировали в Австрии компанию Liegenschaftsverwertungs GmbH (номер лицензии – FN 283461 f). Компания расположена в Вене по адресу Hütteldorferstraße 110. Сейчас 94% акций компании принадлежат компании Лятифа Багирова WU Immo Center GmbH, зарегистрированной в Германии, а 6% принадлежат Дурии Нуриевой.

Компания WU Immo Center GmbH (номер лицензии – HRB 26689) действует с 11 июня 2016 года и приобрела в городе Вупперталь в Германии многоэтажный дом по адресу Hofkamp, 71. Этот дом сдается в аренду по 8,25 евро за квадратный метр. И если в начале деятельности этой компании ее совладельцем была Дурия Нуриева, то с июля 2017 года ее единоличным владельцем является Лятиф Багиров. Уставной капитал компании – 25 тысяч евро. А активы этой компании в Германии стоят 6 миллионов 170 тысяч евро.