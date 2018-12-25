Ильхам Алиев на открытии спортивно-оздоровительного клуба МЧС Фото
В Баку сегодня состоялась церемония открытия спортивно-оздоровительного клуба Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отдал рапорт главе государства.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие нового учебного здания, и ознакомился с созданными здесь условиями.
Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал президента Ильхама Алиева о созданных в спортивно-оздоровительном клубе условиях.