После Ирака Трамп прибыл на авиабазу США в Германии

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли на авиабазу Рамштайн в Германии, где они поприветствовали американских военнослужащих, сообщает Associated Press.

В Германии американский лидер остановился на обратном пути из Ирака, который он и первая леди посетили накануне с необъявленным визитом, чтобы встретиться с американскими военнослужащими и высшим военным руководством.

Авиабаза Рамштайн - крупнейший опорный пункт ВВС США на территории Германии и за пределами США. Здесь находится штаб-квартира Европейского командования ВВС США.