Глава Госкомтаможни обратился к журналистам: «Критикуйте нас!» обновляется

Отдел информации

«Мы нормально воспринимаем критику деятельности нашей службы. Это даже совершенствует нашу работу. Наши двери всегда открыты для журналистов. Приходите, спрашивайте, пишите». Об этом сказал на встрече с главами СМИ председатель Государственного Таможенного Комитета Сафар Мехтиев.

С.Мехтиев сообщил, что цель встречи - ознакомить журналистов с проводимыми реформами в таможенной сфере.

На встрече присутствуют главы всех подразделений Комитета.

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