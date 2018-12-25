Глава Госкомтаможни обратился к журналистам: «Критикуйте нас!» обновляется
«Мы нормально воспринимаем критику деятельности нашей службы. Это даже совершенствует нашу работу. Наши двери всегда открыты для журналистов. Приходите, спрашивайте, пишите». Об этом сказал на встрече с главами СМИ председатель Государственного Таможенного Комитета Сафар Мехтиев.
С.Мехтиев сообщил, что цель встречи - ознакомить журналистов с проводимыми реформами в таможенной сфере.
На встрече присутствуют главы всех подразделений Комитета.
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