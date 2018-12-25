Известную авиакомпанию обвинили в поломке самолета Меркель

Ответственность за инцидент, произошедший с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель по дороге в Буэнос-Айрес, несет авиакомпания Lufthansa, пишет издание Spiegel со ссылкой на службу безопасности Бундесвера.

Отмечается, что при модернизации самолета в нем поменяли цифровую систему связи. Пилотам об изменениях не сообщили, из-за чего летчики не смогли правильно отреагировать на сбой и были вынуждены аварийно посадить самолет.

Напомним, 30 ноября самолет Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути в Буэнос-Айрес, на саммит G20. Воздушное судно развернулось над Нидерландами спустя час после начала полета из-за технической неполадки.

Политик заявила, что инцидент не говорит о ненадежности правительственных самолетов, отметив, что капитан и экипаж действовали профессионально. В итоге в Аргентину Меркель прибыла днем позже на обычном пассажирском лайнере.