Певица Лолита: Для меня Крым - это по-прежнему Украина

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская в беседе с украинской журналисткой рассказала, почему ей запретили въезд на родину и о том, частью какой страны она считает Крым, пишет издание 360tv.ru.

По словам певицы, сами по себе ее выступления на территории Украины не запрещены. Тем не менее певица не может въезжать в страну.

Певица рассказала, что ее высадили из поезда в Конотопе за посещение Крыма, во время которого Лолита въехала на полуостров со стороны России. После этого артистке запретили въезд в Украину.

Она призналась, что в душе по-прежнему считает Крым украинским.

«Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Я должна объехать и потерять кучу времени — зачем? Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — сказала певица.