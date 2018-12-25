Полиция переходит на усиленный режим

В связи с предстоящими праздниками - Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира с 29 декабря 2018 года по 3 января 2019 года личный состав органов внутренних дел Азербайджана будет работать в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе МВД.

В связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов подписал приказ, в соответствии с которым в целях обеспечения образцового общественного порядка и безопасности личный состав всех органов и подразделений МВД накануне праздников и в праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

В местах празднеств и массового скопления людей число полицейских нарядов будет увеличено. Для обеспечения общественного порядка и безопасного движения на территории республики, в том числе на дорогах, будут мобилизованы все силы и возможности.

Согласно приказу, накануне праздников и в праздничные дни будет усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения, а также дипломатических представительств иностранных государств.