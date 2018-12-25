Синоптики обещают мокрый снег и дожди
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются осадки, к ночи в некоторых местах полуострова возможен небольшой дождь с мокрым снегом, будет дуть порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщениии Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне температура воздуха ночью составит 3-5, днем 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 757 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.
В районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, местами ливневые, в горных и предгорных районах прогнозируется снег. Порывистый западный ветер местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 2-5 градусов тепла.