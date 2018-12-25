Трамп избежал службы во Вьетнаме благодаря связям своего отца

По данным газеты, с разоблачением выступили дочери умершего в 2007 году ортопеда Ларри Браунстайна, который поставил диагноз молодому человеку и подписал справку о костных наростах на ногах.

Отмечается, что врач был знакомым отца Трампа — строительного магната Фреда Трампа. Именно он обратился к ортопеду с просьбой помочь его сыну избежать призыва, и в знак благодарности много лет оказывал ему услуги в сфере недвижимости.

Трампа призвали в армию в 1968 году, когда в разгаре была война во Вьетнаме.

Как отмечает The New York Times, Трамп в 2016 году в интервью газете рассказал, что избежал службы в армии после того, как некий доктор, проведя обследование, обнаружил у него проблемы со стопами ног и составил соответствующее медицинское заключение.