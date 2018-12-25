Турецкая армия приняла на вооружение беспилотники-камикадзе

ВС Турции уже получили 10 беспилотников-камикадзе Kargu на безвозмездной основе благодаря усилиям Секретариата оборонной промышленности Турции.

Турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) ускорила выполнение заказа на строительство БПЛА-камикадзе Kargu для ВС Турции, передает Anadolu.

После этого STM получила заказ на дроны Kargu. На первом этапе ВС Турции получили 15 БПЛА-камикадзе, а затем - еще 40.

Таким образом, в рамках подписанного контракта компания передала силам безопасности Турции 65 беспилотников-камикадзе Kargu.

Планируется, что в ближайшее время турецкая армия получит еще 50 таких дронов.

В то же время STM активно работает над увеличением экспорта ударных БПЛА.

Особый интерес к ударным беспилотникам турецкого производства проявляют на Ближнем Востоке и в тюркских странах.

STM планирует первую экспортную поставку дронов в ближайшее время.

Кроме того, компания активно занимается разработкой современных модификаций беспилотных летательных аппаратов, в частности с искусственным интеллектом. Такие дроны могут атаковать сразу несколько целей.

По оценкам экспертов STM, БПЛА обеспечивают значительное преимущество в ходе военных операций и боевых действий.

ВС Турции планируют активно использовать в ходе операций высокоинтеллектуальные БПЛА, оснащенные «роевым интеллектом» (Swarm intelligence).

Так, благодаря отличным тактико-техническим характеристикам, точности нанесения ударов и искусственному интеллекту БПЛА Kargu обеспечат значительное преимущество в ходе боевых действий.

Также инженеры STM оптимизировали аэродинамику и конфигурацию Kargu.