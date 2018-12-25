«Азеришыг» отчиталось о работах в 2018 году

Открытое акционерное общество «Азеришыг» рассказало о проведенных ремонтно-восстановительных работах, проведенных в 2018 году в Баку и его пригородах, а также в регионах страны.

Согласно информации, с целью улучшения электроснабжения Сабунчинского района в течение года были проведены работы по реконструкции подстанции «Бакиханов». На подстанции построены новые распределительные устройства, оснащенные электрооборудованием вакуумного типа.

В поселке Шувалан Хазарского района построен 35/10 кВ отопительный комплекс, в поселке Тюркан, в Гарадагском и Апшеронском районах возведены подстанции различных классов напряжения.

В рамках проекта «Баку Белый город» построена 110/35/10 кВ подстанция «Белый город-2», а также два трансформаторных пункта. Между подстанциями «Белый город-1» и «Белый город-2» проведены 110 кВ кабельные линии длиной 14,4 км.