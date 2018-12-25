«Азеришыг» отчиталось о работах в 2018 году
Открытое акционерное общество «Азеришыг» рассказало о проведенных ремонтно-восстановительных работах, проведенных в 2018 году в Баку и его пригородах, а также в регионах страны.
Согласно информации, с целью улучшения электроснабжения Сабунчинского района в течение года были проведены работы по реконструкции подстанции «Бакиханов». На подстанции построены новые распределительные устройства, оснащенные электрооборудованием вакуумного типа.
В поселке Шувалан Хазарского района построен 35/10 кВ отопительный комплекс, в поселке Тюркан, в Гарадагском и Апшеронском районах возведены подстанции различных классов напряжения.
В рамках проекта «Баку Белый город» построена 110/35/10 кВ подстанция «Белый город-2», а также два трансформаторных пункта. Между подстанциями «Белый город-1» и «Белый город-2» проведены 110 кВ кабельные линии длиной 14,4 км.
Также в Габалинском, Исмаиллинском, Агдашском, Агджабединском, Сабирабадском, Джалилабадском, Лянкоранском и других районах Азербайджана были возведены подстанции различных классов напряжения.
Для агропарка «Чираггала» в Шабранском районе, агропарка «Гызылагач» в Сальянском районе, агропарка в Гахе, животноводческого комплекса в Товузе, сельскохозяйственных объектов в Физулинском районе и фермерского хозяйства в Агджабединском районе сданы в эксплуатацию подстанции и трансформаторные пункты.
В поселке Шаган, в Ясамальском районе Баку трансформаторные пункты оснащены современным оборудованием.
Для улучшения электроснабжения населения установлено 390 комплектных трансформаторных пунктов, проложены и отремонтированы кабельные и воздушные линии электропередач, установлена 149 131 опора линии электропередач различного напряжения.
В 2018 году проведен капитальный и текущий ремонт 108 подстанций 110 кВ, 258 - 35 кВ, 2750 - 6 и 10 кВ, линий электропередач различного напряжения. Проведена проверка технического состояния оборудования и линий электропередач, 950 трансформаторов в 6 и 10 кВ, 27 трансформаторов в 35 кВ основательно отремонтированы.
С целью сокращения потери электроэнергии и обеспечения точного учета в текущем году были запланированы восстановительные работы на электролиниях, срок эксплуатации которых истек.
На ветряных электростанциях, расположенных в поселках Ени Яшма и Шурабад Хызинского района, которые были переданы на баланс «Азеришыг» в связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана №3535 от 22 декабря 2017 года «О дополнительных мерах в области альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике», проведены ремонтно-восстановительные работы.
В течение отчетного периода заменены на новые 186 672 электросчетчика, в том числе 171 739, принадлежащих потребителям из категории «население», и 14 933 - к категории «не население».