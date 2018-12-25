Лавров встретился в Москве с Мнацаканяном

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился сегодня в Москве с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении на странице в Facebook.

Армянская делегация во главе с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном прибыла в Москву с рабочим визитом, в ходе которого запланирована встреча Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщала пресс-служба Кремля, Пашинян и Путин обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.