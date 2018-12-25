Коллектив Банка Республика, реализовавшего в этом году многочисленные социальные проекты, совместно с благотворительной организацией Güvən воплотил новогодние мечты детей из интегрированной общеобразовательной школы-интерната имени В.Ибрагимова в Лерике, организовав для них праздничное веселье.

На праздничном мероприятии дети пели задорные песни и читали стихи вместе с главными персонажами новогодних праздников - с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На празднике сотрудники банка создали по-настоящему праздничное настроение примерно для 150 детей, лишенных родительской опеки и из малообеспеченных семей, поздравили их с праздником и вручили подарки.

Как сообщили из банка, в будущем году Банка Республика продолжит реализовывать подобные социальные акции и проекты.

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, Фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.