Начальник Госкомтаможни: «Эйнулла, что касается вашего вопроса про теневую экономику…»

Начальник Госкомтаможни Сафар Мехтиев в ходе встречи с главными редакторами местных СМИ затронул тему незаконного импорта мобильных телефонов в Азербайджан и электронной коммерции. По его словам, прикрываясь электронной коммерцией, в страну пытаются ввезти контрафактную продукцию.

«Компания Camex, занимающаяся импортом товаров в страну, привлечена к уголовной ответственности, а в отношении четырех таможенников возбуждены уголовные дела.

Эти международные компании играют в игры. Электронная коммерция - это цивилизованная торговля, и ее надо вести в соответствии с законом. Не следует уклоняться от уплаты налогов и пошлин.

По его словам, для предотвращения этого, все услуги сосредоточены в аэропорту.

«Если раньше собирали налог в 1-2 тысячи манатов, сегодня этот показатель составляет 20-30 тысяч манатов в день. Таким образом, мы увеличили сбор налогов в 30 раз. Эйнулла Фатуллаев, это касается и вашего вопроса про теневую экономику. К нам в страну все еще пытаются ввезти контрабандные товары.

Сегодня владельцы магазинов с благодарностью обращаются к нам, что раньше они не могли продавать товары таких брендов, как Brioni и Tiffany. Посредством электронной коммерции в страну завозились контрафактные товары под видом известных брендов.

Поэтому разрешается ввозить товары стоимостью до 1000 долларов. Если есть закон, ему надо следовать. Каждый может купить товар на 1000 долларов. Если вы покупаете товар на 1001 доллар, вам придется заплатить налоги", - сказал он.