Первая азербайджанка в Рабочей группе WADA

Цель данной группы – оказание методической поддержки, высказывание экспертных мнений и рекомендаций руководству WADA по вопросам национальных антидопинговых агентств, их программ, эффективности, стратегии контроля за допингом.

Одна из основных задач Специальной рабочей группы будет заключаться в оказании помощи WADA в воплощении в жизнь программы по реформам, принятым в ноябре этого года на заседании Совета учредителей WADA в Баку.

Учитывая то, что Азербайджанское национальное антидопинговое агентство было создано лишь два года тому назад, привлечение нашего представителя – впервые в истории! - в Специальную рабочую группу демонстрирует эффективность деятельности AMADA.

Всего в данную Группу входят члены из восьми стран. Специальная рабочая группа создана на год с правом дальнейшего переизбрания.