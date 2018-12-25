Первая азербайджанка в Рабочей группе WADA
Глава Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли избрана в Специальную рабочую группу WADA (Всемирное антидопинговое агентство).
Цель данной группы – оказание методической поддержки, высказывание экспертных мнений и рекомендаций руководству WADA по вопросам национальных антидопинговых агентств, их программ, эффективности, стратегии контроля за допингом.
Одна из основных задач Специальной рабочей группы будет заключаться в оказании помощи WADA в воплощении в жизнь программы по реформам, принятым в ноябре этого года на заседании Совета учредителей WADA в Баку.
Учитывая то, что Азербайджанское национальное антидопинговое агентство было создано лишь два года тому назад, привлечение нашего представителя – впервые в истории! - в Специальную рабочую группу демонстрирует эффективность деятельности AMADA.
Всего в данную Группу входят члены из восьми стран. Специальная рабочая группа создана на год с правом дальнейшего переизбрания.