Турция успешно испытала собственную авиабомбу Видео
В Турции прошли успешные испытания первой авиабомбы собственной разработки MK-84, говорится в сообщении Министерства промышленности и технологий страны, пишет РИА Новости.
Sn. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk.— Mustafa Varank (@varank) 27 Aralık 2018
Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma Sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu. pic.twitter.com/yvHhydWZVO
"Испытания первой разработанной нашей оборонной промышленностью авиабомбы МК-84 прошли на базе HABRAS. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Авиабомба весом в одну тонну превысила скорость звука в 1,5 раза и пробила бетонную цель толщиной один метр, усиленную стальной арматурой", - говорится в сообщении.
Варанк назвал испытания историческими, свидетельствующими о "еще одном важном успехе турецкой оборонной промышленности".
Испытательная база HABRAS открыта в районе Карапынар провинции Конья. Ее предназначение - испытания оружейных систем турецкого производства на этапе разработок, боеприпасов перед запуском в серийное производство, а также тестирование закупленных за рубежом систем вооружения.