В Турции прошли успешные испытания первой авиабомбы собственной разработки MK-84, говорится в сообщении Министерства промышленности и технологий страны, пишет РИА Новости.

"Испытания первой разработанной нашей оборонной промышленностью авиабомбы МК-84 прошли на базе HABRAS. За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Авиабомба весом в одну тонну превысила скорость звука в 1,5 раза и пробила бетонную цель толщиной один метр, усиленную стальной арматурой", - говорится в сообщении.

Варанк назвал испытания историческими, свидетельствующими о "еще одном важном успехе турецкой оборонной промышленности".

Испытательная база HABRAS открыта в районе Карапынар провинции Конья. Ее предназначение - испытания оружейных систем турецкого производства на этапе разработок, боеприпасов перед запуском в серийное производство, а также тестирование закупленных за рубежом систем вооружения.