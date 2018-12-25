Новруз Мамедов собрал министров Фото

27 декабря в соответствии с «Планом работы Кабмина Азербайджанской Республики на 2018 год» состоялось очередное заседание Кабмина под председательством премьер-министра Новруза Мамедова, сообщает АзерТАдж.

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