Новруз Мамедов собрал министров Фото
27 декабря в соответствии с «Планом работы Кабмина Азербайджанской Республики на 2018 год» состоялось очередное заседание Кабмина под председательством премьер-министра Новруза Мамедова, сообщает АзерТАдж.
27 декабря в соответствии с «Планом работы Кабмина Азербайджанской Республики на 2018 год» состоялось очередное заседание Кабмина под председательством премьер-министра Новруза Мамедова, сообщает АзерТАдж.
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