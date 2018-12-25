Эмираты открыли посольство в Сирии После семилетнего перерыва
В столице Сирии - Дамаске после семилетнего перерыва возобновило свою работу посольство Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает телеканал Al Mayadeen.
По сведениям Al Mayadeen, дипмиссию ОАЭ возглавит временный поверенный или консул, его имя не называется.
Посольство ОАЭ, расположенное в фешенебельном квартале Абу-Румане в центре Дамаска, было закрыто в 2011 году. Это произошло после решения Лиги арабских государств приостановить членство Сирии в этом региональном сообществе и свернуть с ней торговые связи. Большинство членов ЛАГ отозвали своих послов из Дамаска.