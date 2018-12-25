В Европе назвали лучшего спортсмена года
В Варшаве подвели итоги голосования журналистов из 23 спортивных агентств по претендентам на звание лучшего спортсмена года в Европе, сообщает издание sport.cz.
По итогам голосования сербский теннисист Новак Джокович набрал 145 баллов. Второе место у обладателя «Золотого мяча» хорвата Луки Модрича (132 балла). Третьим стал британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (114 баллов).
В середине 2018 года Джокович вернулся в теннис после длительного перерыва из-за травмы локтя, выиграл два крупных соревнования в Цинциннати и Шанхае, а также стал победителем двух турниров Большого шлема — Уимблдона и Открытого чемпионата США. Серб завершил год на первой строчке мирового рейтинга ATP.