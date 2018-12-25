И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян пошутил во время встречи с Владимиром Путиным на тему количества проведенных за год встреч с президентом России.

"Уже сбился, какая это у меня встреча по счету, но ребята из протокола мне подсказали, что я один из самых часто посещающих Российскую Федерацию иностранных лидеров. Я уверен, что это подчеркивает наши особые стратегические отношения, и я уверен, что такая динамика отношений у нас сохранится", — сказал Пашинян.

Он высоко оценил позитивную динамику в развитии двусторонних экономических отношений, в частности в сфере туризма.

"Мы намерены развивать наши отношения по всем направлениям. Я уверен, что новоизбранный парламент будет развивать еще и парламентские наши отношения. И мы позитивно настроены и на наши экономические отношения, и мы настроены на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза", — заявил Пашинян.

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Президент России Владимир Путин сегодня на встрече в Кремле поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на выборах и пожелал удачи в реализации всех планов, сообщает «Спутник Армении».