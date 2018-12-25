Пашинян в объятиях Путина обновлено
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян пошутил во время встречи с Владимиром Путиным на тему количества проведенных за год встреч с президентом России.
"Уже сбился, какая это у меня встреча по счету, но ребята из протокола мне подсказали, что я один из самых часто посещающих Российскую Федерацию иностранных лидеров. Я уверен, что это подчеркивает наши особые стратегические отношения, и я уверен, что такая динамика отношений у нас сохранится", — сказал Пашинян.
Он высоко оценил позитивную динамику в развитии двусторонних экономических отношений, в частности в сфере туризма.
"Мы намерены развивать наши отношения по всем направлениям. Я уверен, что новоизбранный парламент будет развивать еще и парламентские наши отношения. И мы позитивно настроены и на наши экономические отношения, и мы настроены на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза", — заявил Пашинян.
* * *
Президент России Владимир Путин сегодня на встрече в Кремле поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на выборах и пожелал удачи в реализации всех планов, сообщает «Спутник Армении».
Также на встрече с Н.Пашиняном В.Путин заявил, что товарооборот между Россией и Арменией растет, нужно сохранять эту динамику, а также взаимодействие двух стран по другим направлениям.
«Наши отношения характеризовать не нужно: это по-настоящему союзнические отношения, наполненные достаточно большим содержанием», - сказал российский лидер.
Он, в частности, отметил, что Россия удерживает первое место во внешнеэкономическом сотрудничестве Армении с иностранными государствами, двусторонний товарооборот в 2017 году вырос почти на 30%.
«В этом году за десять месяцев товарооборот прибавил еще 17,5%. Динамика хорошая, нужно ее сохранять», - сказал президент РФ.
По его словам, Москва готова делать все, что от нее зависит, для сохранения такого уровня отношений с Ереваном, причем не только в экономической сфере, но и на других направлениях, в частности, в сфере обеспечения безопасности.
«В общем, у нас очень богатая, насыщенная повестка дня», - заключил Путин.
В ходе встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику в следующем году.
«Мы тоже в следующем году ждем вас с официальным визитом в Армении, и это тоже будет для нас очень приятно», - заявил Пашинян на встрече с Путиным в Кремле.
Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву с визитом.