Лейла Алиева обрадовала больных детей Фото
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой сегодня в Центре талассемии был организован новогодний праздник для его пациентов. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.
По его словам, Дед Мороз и Снегурочка встретились с пациентами клиники, которые проходят лечение от талассемии, лейкоза и которым провели пересадку костного мозга. Они выслушали все пожелания детей и вручили им подарки.
Праздничные мероприятия состоятся также 28 и 29 декабря.