Саудовский король назначил своего сына главой госагентства
В Саудовской Аравии появится космическое агентство, которое возглавит сын короля Султан бен Салман бен Абдель Азиз, который до этого руководил Главным управлением по туризму и национальному наследию королевства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Назначение принца на эту должность не случайно: 62-летний внук основателя королевства был военным летчиком и стал первым не только в Саудовской Аравии, но и во всем арабском мире астронавтом, побывавшим в космосе.
Кроме того, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел сегодня перестановки в руководимом им Совете министров страны. Новым главой внешнеполитического ведомства назначен Ибрагим аль-Ассаф. Его предшественник, Адель аль-Джубейр, получил кресло госминистра по иностранным делам - пост, который до этого не существовал. Министром информации назначен Турки аш-Шабана, главой министерства образования стал Хамад Аль аш-Шейх. Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз возглавил Министерство национальной гвардии. Впервые в органах исполнительной власти страны появилась женщина - помощницей министра торговли королевства назначена Иман аль-Мутейри.
Король объявил и о реструктуризации Совета по вопросам политики и безопасности, возглавляемом наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Генерал-полковник Халед бен Карар аль-Харби назначен на должность директора Управления общей безопасности. Мусаат бен Мухаммад аль-Айбан назначен советником по нацбезопасности.