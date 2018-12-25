Саудовский король назначил своего сына главой госагентства

В Саудовской Аравии появится космическое агентство, которое возглавит сын короля Султан бен Салман бен Абдель Азиз, который до этого руководил Главным управлением по туризму и национальному наследию королевства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Назначение принца на эту должность не случайно: 62-летний внук основателя королевства был военным летчиком и стал первым не только в Саудовской Аравии, но и во всем арабском мире астронавтом, побывавшим в космосе.