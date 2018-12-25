Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали страдающих от лейкемии детей

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в очередной инициативе проекта «ASAN Письмо», организованной по случаю Нового года.

В этот раз проект «ASAN Письмо» вместе с Bakcell и Personaj Agency подарил много радостных моментов 20 детям, страдающим от лейкемии. Так, в рамках проекта был организован визит в Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови имени Бахадура Эйвазова, чтобы порадовать детей и вручить им новогодние подарки.

Основная цель проекта «ASAN Письмо», осуществляемого организацией «ASAN Волонтеры», - это дарить радость детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, и повысить уровень социальной ответственности и чувство заботы в обществе.

В рамках проекта «ASAN Письмо», направленного на воплощение детских желаний в жизнь, письма, написанные детьми до 14 лет, размещаются на сайте www.asanmektub.az , и их желания исполняются добрыми и небезразличными гражданами. Мобильная связь в рамках проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Принимая активное участие в проектах, направленных на помощь нуждающимся в особой заботе детям и предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования, Bakcell смогла помочь уже тысячам детей. Проект «ASAN Письмо» предоставил Bakcell еще одну замечательную возможность дарить детям радость и исполнять их желания.