Президент наградил ASAN
Сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (служба ASAN), сообщает АзерТадж.
Согласно информации, сотрудники службы ASAN награждены по случаю профессионального праздника и за эффективную деятельность по усовершенствованию предоставления гражданам государственных услуг.
Отметим, что глава Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев награжден медалью «За отличие на государственной службе».