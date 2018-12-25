США провели разведку у Крыма и Калининграда

Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведывательный полет вблизи Крыма. Об этом сообщается на странице planeradar в Twitter.

Как отмечается, воздушное судно с бортовым номером 64-14841 и позывным HARK51 вылетело с авиабазы Суда-бей на острове Крит. Затем разведчик добрался до акватории Черного моря, где два раза пролетел вдоль всего побережья Крымского полуострова, после чего вернулся на аэродром базирования.

«Интерфакс» передает, что на перехват и сопровождение американского разведчика с аэродрома Бельбек поднимался российский истребитель. По разным данным, это был Су-27 или Су-30.