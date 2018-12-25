Иранский генерал: США должны покинуть Ближний Восток
США должны покинуть Ближний Восток, заявил высокопоставленный иранский генерал, главный военный помощник верховного лидера ИРИ Яхья Рахим Сафави, передает Tasnim.
Он отметил, что США допустили ошибки, начав военные кампании в Западной Азии, указав на гибель тысяч американских солдат в Ираке и Афганистане. «США должны покинуть Западную Азию. Этот регион принадлежит нам», - отметил генерал-майор.
Назвав Иран, Китай, Россию и Индию новыми мировыми восточными державами, Сафави сказал, что современная ирано-исламская культура и цивилизация выступают против американского либерализма.