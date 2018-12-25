В Иране опровергли слухи о гибели Касема Сулеймани

«СМИ, выступающие против Исламской революции, в среду опубликовали сообщение о гибели генерала Сулеймани. Сегодня утром глава спецназа "Аль-Кудс" появился в мечети имама Хомейни», - говорится в сообщении агентства.

Также Fars опубликовал фотографии, на которых Сулеймани наряду с другими высокопоставленными иранскими военными и политиками запечатлен на похоронах главы Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при Высшем руководителе Ирана) Махмуда Хашеми Шахруди, которые прошли в четверг.