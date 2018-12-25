Китай раскритиковал уходящего главу Пентагона

Министерство обороны Китая в четверг раскритиковало уходящего министра обороны США Джеймса Маттиса за его «ложные обвинения» против Китая, но и оценило его усилия по развитию китайско-американских военных связей, передает Reuters.

Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь выразил недовольство комментариями Маттиса. «Мы выступаем против ложных обвинений в отношении Китая в письме об отставке Маттиса», - сказал Ву.

«В то же время, пока г-н Маттис находился на своем посту, он предпринимал позитивные усилия, направленные на то, чтобы сделать военные отношения Китая и США стабилизатором двусторонних отношений», - сказал он.