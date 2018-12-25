Порошенко снял с должности посла в Азербайджане

Президент Украины Петр Порошенко своим указом сегодня освободил Александра Мищенко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджанской Республике. Свидетельствующий об этом документ (указ №440/2018 от 27 декабря) опубликован на официальном сайте главы украинского государства.

Напомним, что Александр Мищенко был назначен послом Украины в Азербайджане еще 24 февраля 2011 года указом президента Украины Виктора Януковича. Ранее дипломат был послом Украины в Турции и Австралии.