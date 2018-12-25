Блогер Мехман Гусейнов объявил бессрочную голодовку

Блогер Мехман Гусейнов, которому накануне было предъявлено новое обвинение, заключен в карцер на 10 суток. B знак протеста Мехман Гусейнов объявил бессрочную голодовку. Об этом агентству Turan сообщил брат арестованного блогера, исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

"Мехман сегодня позвонил домой и сказал, что его заключили в карцер и на него оказывается давление. Мехман требует встречи со своими адвокатами. Но к нему не допускают адвоката", - сказал Э.Гусейнов.

Мехман Гусейнов был арестован в марте 2017 г. и осужден на 2 года лишения свободы по иску о клевете, который был подан начальником Насиминской полиции.

Накануне ему выдвинули новое обвинение в избиении сотрудника колонии.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил глубокое беспокойство по поводу выдвижения нового обвинения Мехману Гусейнову за несколько месяцев до его освобождения.

B своем микрблоге в Twitter он выразил надежду на его скорейшее освобождение.