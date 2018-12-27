У сбежавшей принцессы Дубая проблемы с психикой

Дочь правителя Дубая, принцесса Латифа, которая пыталась сбежать из ОАЭ несколько месяцев назад, «проблемная молодая женщина». Об этом в эфире радиопрограммы BBC Today заявила бывшая Верховный комиссар по правам человека ООН Мэри Робинсон, которая на днях встретилась с принцессой в ОАЭ.

Она отметила, что ее пригласила принцесса Хайя, жена правителя Дубая шейха Мухаммеда бин Рашида Аль-Мактума, чтобы помочь ее дочери шейхе Латифе. Робинсон сообщила, что ее попросили «помочь с семейной дилеммой». «Дилемма заключалась в том, что Латифа уязвима, у нее проблемы. Она сняла видео, о котором теперь сожалеет, и спланировала побег или то, что было частью плана побега», - сказала Робинсон.

«Я обедала с ней. Она очень симпатичная молодая женщина, но у нее явные проблемы, ей нужна медицинская помощь, которую она получает», - сказала Робинсон. По ее словам, у принцессы «серьезные медицинские проблемы ситуации», и она получает «психиатрическую помощь».

Перед своим побегом Латифа записала видеоролик, где говорит, что сбегает от своей семьи, которая сильно ее ограничивает. Она бежала сначала в Оман, но затем беглянку вернули в ОАЭ.