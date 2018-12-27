Путин назвал уходящий год «особенным»

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на торжественном вечере в Большом театре, посвященном встрече Нового года. В рамках мероприятия глава российского государства подвел итоги уходящего года, охарактеризовав 2018 год как «особенный».

По словам президента, «уходящий год был особенным и разным для каждого человека». Однако, по мнению главы государства, «объединил наше общество, наших граждан в событиях, которые стали важными для всей России». Среди таких событий глава государства особо отметил завершение строительства Крымского моста, а также проведение Чемпионата мира по футболу.

«Мы в целом вместе трудились для укрепления и процветания Родины», — добавил глава российского государства.