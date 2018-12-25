Украину записали в лидеры мировых должников

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил на своей странице в Facebook, что страна стала одним из крупнейших должников в мире.

Как рассказал Наливайченко, нынешние украинские власти одолжили только у Международного валютного фонда (МВФ) 14 миллиардов долларов. По его словам, именно из-за больших долгов в стране подняли цены и коммунальные тарифы, а также начали убыточную приватизацию украинских электростанций и продажу земли.

«А нам и нашим детям оставляют ярмо многомиллиардных долгов. Гнать надо таких “профессионалов” и псевдореформаторов!», — заключил он.