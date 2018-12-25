Нефть снова дорожает

Мировые цены на нефть сегодня утром поднимаются на 2% в рамках коррекции после того, как днем ранее снижение котировок достигало 5% на фоне динамики бирж США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,84% - до 53,7 доллара за баррель. В четверг снижение стоимости Brent достигало 5%, WTI - 4%.

Удешевление нефти было вызвано снижением фондовых бирж США в ходе торгов четверга на фоне бюджетного кризиса в стране. Сенат США не стал рассматривать бюджет в четверг и соберется только 2 января, что автоматически продлевает приостановку работы ряда федеральных ведомств ("шатдаун") без утвержденного финансирования.