Экс-главу таможни в наручниках экстрадировали в Бишкек

Экс-глава Государственной таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов, объявленный в международный розыск по обвинению в коррупции, экстрадирован из Баку в Бишкек , сообщает издание 24.kg со ссылкой на Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями.

Отмечается, что Жунусов доставлен сегодня на родину сотрудниками Финпола Кыргызстана.

В ведомстве уточняют, что в течение декабря Финансовая полиция, Генеральная прокуратура и НЦБ Интерпола в КР проводили мероприятия по экстрадиции указанного гражданина на территорию Кыргызстана через соответствующие каналы в рамках международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика.

Отметим, что в августе 2018 года Адамкулу Жунусову заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 304 УК КР. 28 августа судом Бишкека в отношении бывшего чиновника заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Жунусов с 2013 по 2016 годы, занимая должность председателя Государственной таможенной службы, в нарушение норм законодательства КР организовал устойчивую коррупционную связь с другими госорганами и частной компанией. В результате противоправных действий со стороны экс-председателя ГТС государству был причинен материальный ущерб в размере свыше 166 миллионов сомов в виде обязательных таможенных платежей, не поступивших в бюджет страны.

Напомним, Адамкула Жунусова задержали в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку по линии Интерпола 4 декабря.

Азербайджан выдал разрешение на экстрадицию экс-главы таможни Кыргызстана.