Эр-Рияд не обещал Трампу восстановить Сирию
Саудовская Аравия опровергла заявление президента США Дональда Трампа о намерении властей страны финансировать восстановление Сирии, передает Анадолу.
«Саудовская Аравия не озвучивала никаких новых финансовых обязательств относительно Сирии с августа»,- сказал телеканалу CNBC представитель посольства королевства в Вашингтоне.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Твиттере, что Саудовская Аравия согласилась ассигновать вместо США «необходимые средства» на восстановление Сирии.